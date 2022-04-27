Генерал СБУ предрек перелом в войне РФ против Украины 3 27.04.2022, 10:11

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Виктор Ягун

ВСУ вскоре получит мощные средства ПВО и не только.

В войне России против Украины вскоре может наступить перелом благодаря поставкам современного западного вооружения.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, передает сайт "Сегодня".

Комментируя недавнюю встречу в Киеве президента Владимира Зеленского с госсекретарем и министром обороны США, Ягун назвал ее целью разработку системы поставок оружия в нашу страну.

"Это очень важно, потому что надеюсь, что на следующей неделе наконец будут подписаны все документы, согласованные, проголосованные и заработает настоящий ленд-лиз", - поясняет он

Ленд-лиз, по словам генерала, предусматривает, что некоторые страны оплатят оружие для Украины. Именно об этом говорили на встрече с руководством США в столице Украины, считает эксперт.

Какое оружие получит Украина

По данным Ягуна, в первую очередь нам передают мощное ПВО и авиацию. Это позволит Украине самостоятельно закрыть небо.

"Стоял вопрос только в том, чтобы эти системы были не переносными, а собственно мощными, чтобы могли прикрыть наши крупные города, какие-то инфраструктурные объекты, атомные электростанции. То есть то, что может действительно вызвать или экологическую катастрофу или вообще системную катастрофу в мире, в том числе и дамбы, переходы какие-то. То есть, это все надо прикрывать и ПВО сейчас задействовано и работает", - рассказал он.

Еще одним важным вопросом на сегодняшний день для Украины генерал назвал переход на нехарактерные калибры. Наши боеприпасы советские и их уже не производят в тех странах, к которым мы обращаемся. Сейчас нам активно предоставляют те калибры, на которые мы должны были перейти в перспективе, в том числе 155 мм калибр. Таким образом, война ускорила этот процесс, констатирует он.

"Мы сейчас активно будем это использовать, потому что эти боеприпасы есть, они могут поступать из разных источников и не только есть возможность их доставить. Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", - резюмировал Ягун.

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