Спецслужбы Польши задержали белоруса по обвинению в шпионаже 4 27.04.2022, 10:13

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Также задержан гражданин РФ.

Польские спецслужбы задержали в Белостоке белоруса и россиянина по обвинению в шпионаже, сообщает TVP.

Оба задержанных давно живут в Польше. По данным СМИ, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.

«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», — сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб Станислав Жарын.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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