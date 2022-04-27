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Спецслужбы Польши задержали белоруса по обвинению в шпионаже

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  • 27.04.2022, 10:13
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Спецслужбы Польши задержали белоруса по обвинению в шпионаже

Также задержан гражданин РФ.

Польские спецслужбы задержали в Белостоке белоруса и россиянина по обвинению в шпионаже, сообщает TVP.

Оба задержанных давно живут в Польше. По данным СМИ, они собирали информацию о военных частях и их расположении, оснащении, кадровом составе, а также о подразделениях союзников.

«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», — сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб Станислав Жарын.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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