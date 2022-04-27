Пентагон создал в Германии центр управления для координации военной помощи Украине 4 27.04.2022, 10:36

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Центр будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров.

Пентагон создал в немецком Штутгарте Центр управления для координации поставок военной помощи Украине как американскими, так и союзными силами, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства США, сообщает CNN.

По данным собеседника издания, Центр управления по Украине (ECCU) базируется в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, им руководит генерал армии США с двумя звездами.

Центр также тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров, или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании.

«В Штутгарте в центре управления, наряду с американским персоналом, работает персонал из 15 других поддерживающих стран. Центр управления также будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник и оказывают помощь Украине», — добавил представитель Пентагона.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Резников подчеркнул, что для победы и освобождения украинских территорий от российских оккупантов наше стране нужно современное тяжелое вооружение, и поблагодарил партнеров за военную помощь.

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