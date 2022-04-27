«Путин оказался уязвимее, чем мы представляли» 23 Тимоти Эш, «Новое время»

27.04.2022, 10:45

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Тимоти Эш

Для НАТО сейчас настал момент истины.

Турция закрыла небо для российских истребителей, летящих на войну в Сирию. Все еще непонятно, зачем Турция это делает. Связано ли это с Сирией? Или турки начинают осознавать, что война продолжается уже давно, и Турции необходимо усилить давление на Москву, так как нынешнее сидение на двух стульях уже не работает.

Для НАТО сейчас настал момент истины. Ведь большинство стран НАТО в настоящее время предоставляют Украине значительное количество военной помощи, и, возможно, Турция чувствует, что, (если не считать Байрактаров) она может безнадежно отстать.

Не уверен, что Турция хочет оказаться на позорном последнем месте, занимаемом в настоящее время Германией. У последней — постыдный подход к войне, который до сих пор оставляет впечатление, что немецкий истеблишмент болеет за Путина.

Получается, у НАТО ситуация — ты с нами или против нас.

После разговоров за эти выходные с обозревателями по России и Украине появилось ощущение, что Путин на самом деле гораздо более уязвим, чем мы все представляли. Он проигрывает эту войну. Заставят ли его за это расплачиваться?

Складывается также ощущение того, что постпутинская Россия может быстро прийти в чувство. Проблема — в Путине, а когда его не станет, все это националистическое закулисье, которое в настоящее время управляет российским медиа-ландшафтом, может быть быстро обуздано. Россия еще не проиграла, а темнее всего перед рассветом.

В России должно было стать совсем плохо, вот тогда появится надежда на разворот. Возможно, мы еще увидим это. Но все это по-прежнему зависит от обеспечения военного поражения России в Украине. Поэтому сейчас необходимо максимально поддержать Украину.

Тимоти Эш, «Новое время»

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