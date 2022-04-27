Белорусская ассоциация журналистов стала лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО 27.04.2022, 10:52

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Награда присуждена за вклад в свободу прессы.

Белорусская ассоциация журналистов названа лауреатом Всемирной премии ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в свободу прессы. Такое решение 27 апреля озвучило жюри премии.

— С самого дня основания в 1995 году и до сегодня главная миссия нашей организации — защита прав журналистов и медиа. К сожалению, последние годы белорусский медиасектор вынужден работать под ударом небывалых репрессий со стороны властей, ‒ комментируют в БАЖ.

Более тысячи случаев нарушения прав журналистов: сотни арестов, обысков, применения насилия против представителей медиа. Разгромлены редакции, вынужден выезд из страны либо долгие годы тюремных сроков. 24 представителя медиа за решеткой — в таких условиях сегодня приходится работать белорусским журналистам.

Все это время наша организация продолжала работу по поддержке и защите журналистов. БАЖ расценивает высокую награду ЮНЕСКО как поддержку всего независимого журналистского сообщества Беларуси. И надеется, что решение о присуждении премии сможет привлечь внимание к ухудшению ситуации со свободой СМИ в Беларуси.

Всемирная премия ЮНЕСКО / Гильермо Кано за вклад в дело свободы прессы присуждается за содействие или значительный вклад в дело защиты свободы слова. В феврале 46 государств, включая 27 стран-членов ЕС, выдвинули БАЖ на получение премии ЮНЕСКО. Поддержали выдвижение БАЖ и многие журналистские организации мира.

С июля 2021 года офис БАЖ в Минске остается заблокированным после нападения силовиков, а режим Лукашенко лишил организацию регистрации. Несмотря на это БАЖ продолжает работу, остается членом международной и Европейской федерации журналистов.

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