Белорусы, которые захотят отдохнуть в Египте, будут вынуждены лететь 8,5 часов 20 27.04.2022, 10:44

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фото: charter97.org

Полеты осуществляются через Казахстан.

Белорусские туроператоры озвучили полетную программу в Египет на нынешний летний созон, сообщает ресурс toursoyuz.by.

Всего запланированы 9 рейсов в Хургаду и столько же в Шарм-эль-Шейх. Все из Минска.

В Хургаду можно будет улететь 05.06, 14.06, 26.06, 05.07, 17.07, 26.07, 07.08, 16.08 и 28.08.2022, а в Шарм-эль-Шейх — 04.06, 15.06, 25.06, 06.07, 16.07, 27.07, 06.08, 17.08 и 27.08.2022.

При этом рейсов в Египет из областных центров этим летом вообще не будет. Они отменены.

На минских рейсах будут задействованы самолеты "Белавиа". Из-за войны в Украине лететь придется 8,5 часов с остановкой в Казахстане для дозаправки.

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