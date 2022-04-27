Белорусы, которые захотят отдохнуть в Египте, будут вынуждены лететь 8,5 часов

Белорусы, которые захотят отдохнуть в Египте, будут вынуждены лететь 8,5 часов20
- 27.04.2022, 10:44
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Полеты осуществляются через Казахстан.
Белорусские туроператоры озвучили полетную программу в Египет на нынешний летний созон, сообщает ресурс toursoyuz.by.
Всего запланированы 9 рейсов в Хургаду и столько же в Шарм-эль-Шейх. Все из Минска.
В Хургаду можно будет улететь 05.06, 14.06, 26.06, 05.07, 17.07, 26.07, 07.08, 16.08 и 28.08.2022, а в Шарм-эль-Шейх — 04.06, 15.06, 25.06, 06.07, 16.07, 27.07, 06.08, 17.08 и 27.08.2022.
При этом рейсов в Египет из областных центров этим летом вообще не будет. Они отменены.
На минских рейсах будут задействованы самолеты "Белавиа". Из-за войны в Украине лететь придется 8,5 часов с остановкой в Казахстане для дозаправки.