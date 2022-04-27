Изменения в тактике: чего ждать в ближайшее время от армии РФ 2 Юрий Бутусов, «Новое время»

27.04.2022, 11:08

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Юрий Бутусов

Противник сейчас распространяет два основных мифа.

На Донбассе продолжаются активные боевые действия. Российская армия пытается продавить нашу оборону на нескольких участках фронта, и повсюду украинские войска очень сильно обороняются и наносят огромные потери оккупантам. Идут упорные бои с применением большого количества тяжелого вооружения, авиации, артиллерии, танков.

Противник не прекращал активные боевые действия с самого начала вторжения, но сейчас есть изменения в тактике. После больших потерь и поражения под Киевом, Черниговом, Сумами и Николаевом, Россия не способна вести боевые действия на широком фронте, у них просто не хватает боеспособных войск, поэтому они сконцентрировали усилия и теперь на более узком фронте пытаются нанести нашим войскам огненное поражение и продвинуться на некоторых отдельных направлениях.

Можно сказать, что второй этап войны, то есть Битва за Донбасс — это этап, на котором противник поставил себе задачу не захватить всю страну (этот план провалился), а захватить Донбасс и удерживать позиции на Юге Украины.

В рамках этой задачи они ставят себе более локальные цели. К примеру, сейчас основная цель российских войск — захватить Луганскую агломерацию, а именно четыре города: Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Попасную, после чего продолжить наступление южнее Донбасса. Это сегодня основной план противника, то есть РФ перешла от широкомасштабных операций к локальным.

Масштабные операции со стороны России уже невозможны, потому что когда она проводила их в начале войны, украинская армия не была мобилизована, не был проведен сбор терробороны, не был призван оперативный резерв. Однако сейчас у нас развернуты значительные силы, полностью укомплектованы ВСУ, Нацгвардия, другие структуры сил обороны и безопасности, полностью развернуты части ТРО и мобилизованы резервные компоненты армии. В этих условиях российская армия не способна проводить какие-либо глубокие широкомасштабные прорывы. Именно поэтому они сосредоточились на том, что пытаются нанести огневое поражение на некоторых участках фронта, по некоторым нашим воинским частям. Шаг за шагом они пытаются выдавить наши войска из Донбасса — это для них главная цель.

В то же время мы должны понимать, что в Министерстве обороны России созданы так называемые информационные войска, и все российские так называемые журналисты, сотрудники государственных медиа или контролируемые государством работают по указаниям для проведения информационных операций в интересах российского наступления. Вот какие основные мифы сейчас распространяет противник.

Первое: создание котла на Донбассе. Возможно ли это? Нет. Котла на Донбассе не будет, украинские войска оказывают очень мощное, серьезное, упорное сопротивление. Мы имеем значительные силы, чтобы предотвратить любые котлы.

Второе: российская армия собирается пробить коридор в Приднестровье. Возможен ли этот сценарий? Конечно, возможен — теоретически, но практически нет, потому что опять же, ВСУ, Нацгвардия и другие структуры сил обороны имеют достаточно мощные позиции, уже выбили врага из Николаевской области и ведут бои в Херсонской.

Россияне намеренно распространяют некоторые сообщения, чтобы повлиять на украинское политическое и военное руководство и создать угрозы, которые они пока не могут реализовать. Это делается для рассредоточения наших сил, создания паники, дезорганизации нашего тыла, для того чтобы постоянно наносить нам косвенный вред.

И это не может не работать, поскольку Россия прилагает к заявлениям активные боевые действия. Идет война, наносятся авиаудары, ракетные удары, конечно, что в комплексе все эти вещи очень сильно влияют на нас. Но мы должны понимать, что война сейчас ведется во всех сферах, и далеко не всегда целью поражения является военная инфраструктура. Врагу для снижения нашей обороноспособности важно дезорганизовать работу тыла, работу экономики, гражданского общества, поэтому эти информационные удары со стороны врага создают для нас опасность.

Вместе с тем, утверждение, что Украина вроде бы ведет более современную, технологическую войну, — это суждения, которые не привязаны к анализу реальных фактов. В некоторых компонентах украинская армия действительно имеет преимущество над противником, но в целом техническое преимущество было и, к сожалению, пока остается на стороне российской армии. Количество и качество вооружения, его современные типы, применение больших объемов оружия, крылатых и баллистических ракет, большого количества авиации — в этом противник нас значительно опережает.

Но основное — это не техника, а боеспособность. Несмотря на невероятное техническое превосходство российских войск, которое было и, подчеркиваю, остается, воюют люди, и не просто люди, а организованные военные подразделения. То есть там, где выше уровень боевой подготовки, слаженности, боеспособности и выше качество управления, особенно на тактическом уровне, там и есть успехи. Побеждает боеспособность, а не технология. Технологии — это лишь часть боеспособности. Еще одна часть — организация, еще одна часть — комплектование мотивированными бойцами.

Победа в войне — это победа в тактике в конкретной точке фронта в конкретное время. Чтобы ее получить, прежде всего, необходимо принятие стратегических решений в области логистики. То есть чтобы ты мог воевать, тебе в первую очередь нужны ресурсы. Куда ты направляешь свои основные ресурсы — подготовленных профессиональных специалистов, операторов вооружения, мощные виды вооружения, средства поражения к этому вооружению — там и могут быть самые высокие результаты. Перед тем, как вступить в бой, ты должен сосредоточить свои лучшие ресурсы, человеческие и материальные, и после этого в этом месте можно создать преимущество. Война начинается с логистики и завершается тактикой — именно так одерживается военная победа, добываются успехи, как в обороне, так и в наступлении.

Что касается ситуации в Мариуполе, то она очень тяжелая и очень сложная. Там много раненых, большинство из которых не было возможности вывезти. Очень ограниченные запасы — и вооружения, и еды. Большие потери.

За неделю с начала войны там уже было полное окружение, и сейчас они сражаются в невероятных условиях, поэтому, конечно, что ситуация критическая. В этих условиях речь уже о том, что необходимо, прежде всего, спасать жизнь людей, и все, что мы можем сейчас сделать, это сосредоточить усилия именно на этом. К сожалению, ничего неприступного в мире нет, поэтому нужно не заниматься самоуспокоением, для которого нет оснований, а думать о решениях, способных спасти жизнь тех людей, которые сделали гораздо больше, чем можно себе представить.

Юрий Бутусов, «Новое время»

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