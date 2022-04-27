ВСУ превратили российскую «сушку» и «аллигатор» в груды металла 2 27.04.2022, 11:32

5,942

Украинские бойцы уничтожили семь воздушных целей врага.

За прошедшие сутки противовоздушные подразделения ВСУ ликвидировали 7 воздушных целей.

Среди них – истребитель Су-25 и вертолет Ка-52, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Среди уничтоженной техники оккупантов за последние сутки:

1 самолет Су-25;

1 вертолет Ка-52;

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!", - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».