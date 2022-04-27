ВСУ превратили российскую «сушку» и «аллигатор» в груды металла

ВСУ превратили российскую «сушку» и «аллигатор» в груды металла2
- 27.04.2022, 11:32
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Украинские бойцы уничтожили семь воздушных целей врага.
За прошедшие сутки противовоздушные подразделения ВСУ ликвидировали 7 воздушных целей.
Среди них – истребитель Су-25 и вертолет Ка-52, сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.
Среди уничтоженной техники оккупантов за последние сутки:
1 самолет Су-25;
1 вертолет Ка-52;
2 крылатые ракеты;
3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").
"Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!", - говорится в сообщении.