«У меня был шок»: как россиянка сорвала буквы Z с окон детсада 43 27.04.2022, 11:42

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Катерина Зарипова

Видео из Тульской области потрясло соцсети.

По соцсетям широко разошелся видеоролик: молодая женщина, предварительно поругавшись с работниками детского сада, решительно срывает с окон в детских группах бумажные буквы Z. Воспитатели в ответ угрожают вызвать полицию, что, как выяснилось позднее, и было сделано. Корреспондент "Север.Реалии" нашел героиню этого ролика и узнал, как она решилась на этот поступок.

Екатерине Зариповой 35 лет, она мама двух мальчишек, работает страховым агентом. В Ясногорске Тульской области ее знают как активистку, которая борется за нормальный асфальт, канализацию, работающие фонари и детскую площадку. 22 апреля Катерина привела в детский сад сыновей и увидела на окнах и шкафчиках букву Z – символ российского вторжения на Украину. Терпеть это она не стала.

– Если вы их сейчас тронете… Это оскорбление символа! Я вас предупреждаю! – громко говорит на видео сотрудница детского сада №1 в Ясногорске, пока Екатерина Зарипова методично срывает с окон белые бумажные "зиги".

– Имею полное право, – возражает она. – Я во всех группах это сниму.

– Вот, пожалуйста, осквернение, осквернение символов нашего государства, – причитает на камеру сотрудница.

– Это осквернение детского сада, – парирует Зарипова с буквами в руках. – У нас этот символ где-то в Конституции прописан?

– С полицией разберетесь и с компетентными органами, вам все объяснят, – мстительно обещает работник детсада.

Через несколько минут заведующая вызывает полицию, и за Екатериной приезжает наряд – четыре человека в форме. Ее задерживают и увозят в полицию. Несколько часов Зарипова сидит там, после чего суд назначает ей 48 тысяч рублей штрафа "за дискредитацию Вооруженных сил".

– Я увидела эти буквы 21 апреля, когда пришла забирать сына из детсада. У меня был шок. Шок и непонимание, как это может быть в саду! Я была возмущена. Спросила у воспитателей: "Что это такое?" Мне сказали, что по распоряжению главы администрации района. Я попросила позвонить заведующей, но они не стали. Я пообещала, что приду завтра, и, когда уходила, сразу сняла буквы в коридоре, – рассказывает Зарипова.

Закон "Об образовании" запрещает любую политическую агитацию среди детей. В статье 34-й сказано, что "принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается", объясняет она. Точно также в 13-й статье Конституции говорится, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной", а в статье 29 – что "не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства".

– Я уже 21 апреля знала, что буду делать. Но надо было переспать с этим решением, – признается Катерина.

Перед тем как снять Z, она попросила у заведующей показать письменное распоряжение, на основании которого буквы появились в детском саду.

– А мне в ответ: "Мы вам не обязаны ничего показывать, вы кто такая? Не нравится – уезжайте. Вы одна не поддерживаете, все остальные поддерживают! Это гражданская позиция". Я им объясняла, что по закону этого не должно быть. А там Z везде, даже у ребенка на соседнем шкафчике было наклеено. У нас есть флаг, есть гимн. А это что? Если бы мне дали официальное распоряжение главы, я бы с ним пошла в другие инстанции. В прокуратуру, например. Не впервой, – говорит Катерина.

"Сыну сказали, что мама – дура"

Пока Катерину без адвоката держали в отделении перед судом, сотрудники детсада давали показания.

– Они пытались привязать к делу какую-то переписку в чате в WhatsApp, откуда меня давно удалили. Нашли там какое-то мое мнение и попытались привязать к этому событию с буквой Z. А еще пытались привязать то, что мой ребенок не будет участвовать в утреннике в честь Дня Победы. Ему дали стишок, но я сказала, что читать его он не будет. Потому что мы не будем ни в каких таких утренниках участвовать: для нашей семьи это день памяти и скорби, а не праздник. И в связи с тем, что сейчас происходят такие события, я не хочу, чтобы мои дети участвовали в этом. Последнее время дети приходили из садика и говорили о войне, играли в стрелялки, и их интересовала военная техника. Мы объясняли дома, что война – это плохо, что лучше дружить, съездили к бабушке, ей было столько же лет сколько и им, когда пришла война. Она рассказала детям, что ели лебеду и конёвник, тяжело очень было, что отец вернулся с осколком в пятке и раной на щеке, – объясняет Катерина. – Пока сидела в полиции, пришел какой-то сотрудник "просто спросить о моей гражданской позиции". А я ему, как и всем таким: "А как вам цены в магазине? Как дороги? Нормальные? Дети в какую школу ходят? Еда там хорошая? Красной рыбой кормят? Или сливочным маслом качественным?" И сразу все вопросы отпадают. А то "как относитесь?"… А я не обязана ему отвечать. Я еще и спросила у него, почему так грязно в отделении: "Что у вас тут совсем не убираются?"

– Вы догадывались, что могут быть последствия?

– Я знала, на что шла. У меня мама спросила: "А ты обо мне подумала?" А я обо всех подумала. Я считаю, что я ничего плохого не совершила. В первую очередь я думала о своих детях. Мы с мужем посоветовались и решили, что нужно это как-то решать. Этого не должно быть. Муж рад, что я не струсила. Это самый близкий для меня человек, мы с ним детей растим, – улыбается Катерина.

Буквы Z снова появились в детском саду "Золотой ключик" после выходных. Они висят везде, кроме окон методиста и заведующей. С Катериной же после 22 апреля перестали общаться родители других детей.

– Воспитатели не здороваются, родители тоже. Мои дети рассказывают, что воспитатели между собой говорят, что я тупая. Вчера пришла забирать сына, а шестилетний мальчик, который с ним в одной группе, спрашивает меня: "А ты с ножом?" Сыну одногруппники сказали, что мама – дура. Он ответил, что мама – Бэтмен. Вот такая реальность, такое общество. Проще обсуждать, кто как выглядит, сколько зарабатывает, на чем ездит, чем обсуждать реальные проблемы. Незнание, безграмотность, скудность, зависть – бичи современного общества. Но я верю, что люди ещё могут остаться людьми, – говорит Катерина.

В Ясногорске и Туле о ее поступке узнали после публикации телеграм-каналов "Силовики" и "Тула.Экстремиzм". Правоохранительные органы слили туда снятые сотрудниками детского сада ролики, на которых Катерина срывает буквы, с комментарием: "В Тульской области в г. Ясногорск 35-летняя дама сорвала символы "Z" приклеенные на окна детского сада. Также истеричная мамзель в присутствии работников детсада высказала свое негативное отношение к проведению военной спецоперации на Украине. Силовики в отношении хозяйки жёлтых сапожек составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ". Видео с комментарием также распространили по группам в "ВКонтакте".

"Привязать к столбу, отнять детей"

Местные жители не только не поддержали Зарипову, но и стали призывать к расправе над ней. Под постами с видео больше шестисот комментариев. 90% из них попадают под статью об "экстремизме", но администрация пабликов не блокирует их, а пользователи активно лайкают.

"Её надо разпять или разшесть!" – пишет 59-летняя Галина Макарова. У нее живая страница, на фотографии с аватарки пенсионерка гладит кота и обнимает собаку. "К стенке!!!" – кричит 46-летний Андрей Мальцев. "Не умеет себя вести в СВЯТОМ месте, там где формируется наше будущее, за то что грубо себя ведёт со СВЯТЫМИ людьми, которые так терпеливо и настойчиво воспитывают наше будущее за копейки. Женщина с низкой СОЦИАЛЬНОЙ ответственностью. Мы так договоримся и будем спокойно смотреть как тупое быдло будет вламываться в грязных галошах и срывать детские рисунки с триколором и красными звездами над памятниками павшим в ВОВ. Не путайте простую женскую истерику с актом гражданского недовольства (орфография и пунктуация автора сохранены)", – требует ясногорский юрист Андрей Морозов.

Другие пользователи предлагают привязать Катерину "к столбу у нациков", "отнять детей", называют "бендеровской шкурой" и призывают выгнать из России. Некоторые пишут, что достаточно посмотреть на ее сапоги и шапку, чтобы все про нее понять.

– Я по городу иду и не вижу улыбающихся людей. Они встречаются очень редко. Редко кто на позитиве. Серые лица, недовольные. А я обожаю свои желтые сапожки и яркую шапку, – хохочет Катерина. – Все пишущие в комментарии одним днём живут, не думая даже на шаг вперед. Если обо мне говорят, значит, я все делаю правильно, значит, я на верном пути. Кто-то писал в личку, что с ума сошла. Чего бояться? Можно ничего и не говорить, ходить с закрытым ртом, а все равно – поймают, изнасилуют и убьют. Судьба найдет. Я не боюсь. Не стоит идти на попятную и детей этому учить.

Поддерживающие комментарии в сообществах тоже есть, но, по словам Зариповой, администраторы их быстро удаляют. Тех, кто пишет слова поддержки, остальные требуют "гнать из России, потому что мнение должно быть единым со всей страной". Некоторые в комментариях объясняют, что "буква Z пришла из старинных церковнославянских богослужебных книг".

– Большинство говорит, что я одна такая, но это не так. Мне самые разные люди пишут – с Сибири, Урала, Самары, Красноярска – восхищаются, добрые слова говорят. Мужу понравились выражения "дикая женщина" и "не у всех мужчин такие фаберже", – говорит Катерина.

– А друзья?

– Они мне юридические консультации дают, понимают мою позицию. Бывает по-разному. Когда все это началось, люди, которых я считала друзьями, показали себя. Очень многие спрашивали, что я делала восемь лет. И тогда я написала пост в инстаграме. Сказала, что все это время я делала мир вокруг себя лучше. Если есть грязь, мусор, гнилая развалившаяся дорога, гнилой пол в детском саду – я это вижу и решаю. У меня есть рот, и я не боюсь говорить. Я пишу ответственным за это безобразие слугам народа! И большинство затронутых мною проблем услышаны и решены. В 2020–2021 годах я добилась асфальта на моей улице, его там не было 30 лет, добилась освещения, закрытых люков, чистых контейнерных площадок, асфальта на улицах Клубной и Привокзальной. В 2019 году сделали асфальт в детском саду, гнилой пол там заменили, – перечисляет Зарипова.

Активисткой она стала после рождения детей, когда столкнулась с тем, что коляску надо отмывать после каждой прогулки по грязи, которая заменяет на улицах асфальт. Ясногорск – маленький городок, по официальным данным, там живут 15 тысяч человек. Крупных предприятий два – завод полуприцепов Kassbohrer и коровник "Интеркрос-Центр" на 4500 тысяч голов.

– Живем, как и вся Россия. Газ проложить к частному дому стоит 150 тысяч рублей за шесть метров. Все разбито. Но, я считаю, каждый должен быть патриотом в первую очередь своей жизни: обращать внимание, по какому подъезду он ходит, не воняет ли там, хорошие ли дорога и тротуар, убран ли мусор, не течет ли канализация? Мне больно и жалко видеть людей равнодушных, бездейственных, агрессивных ко мне, пытающихся объяснить, что ничего не решают и "не притягивай к себе негатив". В моих действиях есть мое слово, моя фамилия, моя подпись, и я беру на себя ответственность за решение проблем, – говорит Зарипова.

Уставшая от ее постоянных запросов и визитов, ясногорская администрация предлагала ей должность инспектора в комитете по благоустройству с зарплатой 17 000 рублей. Катерина отказалась с формулировкой "после вас" и продолжила бороться за комфортный и красивый город на общественных началах.

– Конечно, инстинкт самосохранения есть, но очень бы хотелось порядка в своей стране! Те, кто говорят, что мне надо уехать, скорее всего, сами этого желают. Нас там не ждут, надо в своей стране порядок наводить. Начинать с подъезда, улицы, города. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Все возможно, – убеждена Катерина.

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