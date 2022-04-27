В Иерусалиме ученые нашли ручные гранаты времен Крестовых походов 2 27.04.2022, 11:49

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Необычное открытие археологи совершили во время раскопок в Армянском квартале.

Во время раскопок в Армянском квартале Иерусалима археологи нашли фрагменты четырех сфероконических сосудов. Это такие небольшие керамические сосуды с очень толстыми стенками, узким горлышком и дном конической формы — благодаря чему они не стоят вертикально, а лежат на боку, при этом содержимое не вытекает. Слой, в котором обнаружили керамику, датировали XI-XII веками — временами первых Крестовых походов.

Ученые под руководством Кэрни Мэтисона (Carney Matheson) из Университета Гриффита (Австралия) исследовали остатки содержимого этих сосудов, следы которого сохранились на черепках. Результаты представлены в работе, опубликованной в журнале PLOS One.

Остатки изучили с помощью оптической микроскопии, биохимического анализа, газовой хромато-масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектроскопии. В результате на керамике выявили следы различных соединений, включая жирные кислоты, а также ртути, серы, алюминия, калия, магния, нитратов и фосфора.

Содержимое всех четырех сосудов — разное. Кроме того, они различаются по оформлению. В одном хранили масла, в другом — ароматические вещества, в третьем — лекарственные смеси. Четвертый сосуд отличается особо толстыми стенками и отсутствием декора. И содержимое его было далеко не таким мирным, как в предыдущих: ученые нашли набор химических ингредиентов для взрывчатой смеси.

Вообще, сфероконические сосуды часто встречаются при раскопках на Ближнем Востоке и датируются периодом с IX по XV век. Торговыми путями они уходили на север, вплоть до Волжской Булгарии. Их изготавливали из разных материалов, по-разному украшали. Толщина стенок варьируется от трех и более чем до 15 миллиметров. Их делали по самым разным технологиям обжига — от низкотемпературного до специализированного, очень высокотемпературного обжига, который позволяет получить крайне прочную керамику.

К последним относится и сосуд со следами взрывчатой смеси из Иерусалима. В 1874 году французский археолог Фелисьен де Сольси предположил, что сфероконические сосуды, найденные им в Триполи, служили ручными гранатами. Он ссылался на описание осады Акры крестоносцами в 1189 году, оставленное арабским историком Ибн аль-Асиром.

Но, судя по этому описанию, гранаты у воинов Салаха ад-Дина были зажигательными: с их помощью они поджигали осадные башни крестоносцев. Позже, в 30-х годах прошлого века, при раскопках в Хаме (Сирия) археологи нашли мастерскую, где изготавливали такие сфероконусы и наполняли их нафтой.

Потом появилось предположение, что египетские мамлюки могли делать гранаты не только с зажигательным, но и фугасным действием. Для этого они использовали черный порох, изобретенный в Китае. Однако все свидетельства говорят о том, что черный порох попал на Ближний Восток не ранее XIII века.

Работа группы Мэтисона доказала, что задолго до появления китайского черного пороха в этих землях уже существовали рецепты взрывчатых смесей для ручных гранат — и все элементы для них имели местное происхождение.

Все четыре сфероконуса нашли в месте, которое могло быть дворцом правителей, расположенном поблизости от Храмовой горы. Это согласуется с наличием предметов роскоши (масла и ароматические вещества) и лекарственных средств. Кто разрушил дворец и делал ли он это с помощью гранат — сказать сложно. Изначально крестоносцы не использовали такое оружие, но дорога до Иерусалима была долгой и включала осады Никеи и Антиохии — Первый крестовый поход начался в 1096 году, а под стены Иерусалима рыцари пришли лишь летом 1099-го.

Но с большой долей вероятности это все же было оружие обороняющихся. На это косвенно указывает отсутствие традиции изготовления сосудов такого рода в Европе, равно как и упоминаний о пороховом производстве там в этот период.

Кроме того, мы знаем, что после того, как крестоносцам удалось прорваться за стены Иерусалима, они устроили массовую резню: убивали всех подряд — и евреев, и мусульман. Они разрушили мечеть на Храмовой горе и вырезали всех укрывшихся в ней горожан, а синагогу сожгли вместе с людьми, прятавшимися внутри. Неудивительно, что в городских боях такого рода обороняющиеся применяли ручные гранаты.

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