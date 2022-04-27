Стали известны общие потери оккупантов с момента вторжения в Украину 8 27.04.2022, 11:56

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Цифры впечатляют.

Россия теряет все больше военных, которых страна-агрессор отправила в Украину. С начала полномасштабного вторжения, потери российских захватнических войск уже выросли до 22,4 тыс. лиц.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.04 ориентировочно составили:

личного состава - около 22 тыс. 400 человек ликвидировано (на 300 больше по сравнению с предыдущими сутками),

танков-939 (+21) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 2342 (+34),

артиллерийских систем - 421 (+5),

РСЗО-149, средства ПВО - 71 (+2),

самолетов – 185 (+1),

вертолетов - 155 (+1),

автомобильной техники - 1666 (+23),

корабли/катера - 8,

цистерн с ГСМ-76.

Также украинские военные уничтожили вражеские БПЛА оперативно-тактического уровня - 207 (+2),

специальной техники - 31,

пусковых установок ОТРК/ТРК - 4.

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях", - отметили в Генштабе.

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