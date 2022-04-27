Белорусы стали больше работать 8 27.04.2022, 11:25

2,636

Но стали ли больше получать?

В Беларуси регулярно устанавливают расчетную норму рабочего времени на год. В 2022 году эта норма при 5-дневке составляет не более 2037 часов (выходные – суббота и воскресенье), при 6-дневке – 2038 часов (выходной – воскресенье), пишет сайт banki24.by.

Фактическое рабочее время по итогам 2021 года составило 1921 час. Таковы сведения по флагманским организациям согласно оперативным данным Белстата.

Справочно: в таких странах, как Германия, Нидерланды, Франция и т.д., рабочее время за год укладывается в 1400-1500 часов. Иными словами, эти европейцы проводят в трудовых заботах на 20-25% меньше времени, чем белорусы.

Недавно стала доступной статистика за 1 квартал 2022 года. Согласно ей за 3 месяца работники крупных и средних организаций Беларуси отработали 476 часов. Трудовая нагрузка возросла по сравнению с 2021-м: тогда за 3 месяца выработка составила 471 час.

Интересно, что в 2021-м трудовая нагрузка выросла относительно 2020-го, хотя позапрошлый год был високосным. В 2021 году накопилось больше рабочего времени – более 2 трудодней дополнительно (при 8 рабочих часах за день).

По итогам 1 квартала 2022-го трудовая нагрузка по Минску составила 475 часов. В январе-марте 2021 года минчане трудились меньше – 469 часов.

В областях Беларуси сумма рабочих часов за 3 месяца 2022 года колебалась от 474 по Гродненской до 480 по Могилевской.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».