Forbes назвал пять признаков краха путинского режима 8 27.04.2022, 12:25

14,238

Шаткое здание под названием «Россия» продержится недолго.

Россия провалила свой блицкриг в Украине, и украинская кампания может означать последний вздох путинской эпохи.

Издание Forbes назвало пять причин, которые подтверждает скорый крах власти РФ. Многие из этих причин возникли еще до начала полномасштабной войны в Украине.

Проваленная военная деятельность

"Его (Путина, – ред.) войска плохо обучены и лишены инициативы. Его интеллект ущербен. Его оборудование хрупкое и в плохом состоянии. Его военачальникам не хватает гибкости, чтобы приспособиться условиям, которые меняются", – пишет издание.

Похоже, что коррупция, пронизывающая российское общество, заразила его армию, что привело к эрозии стандартов и морального духа.

Экономика РФ рушилась еще до санкций

ВВП России на душу населения занимает лишь 55-е место в мире по паритету покупательной способности, и этот показатель, вероятно, упадет, поскольку экономические санкции возьмут свое.

Экспорт страны в значительной степени сконцентрирован на ископаемом топливе в то время, когда мир переходит на возобновляемые источники энергии. Несмотря на усилия по развитию местной технологической отрасли, Россия неконкурентоспособна в области передовых технологий за пределами аэрокосмического сектора и вынуждена импортировать многие товары, такие как микрочипы.

Плохая демографическая ситуация

В России наблюдаются одни из худших демографических тенденций среди промышленно развитых стран. Если ВВП на душу населения в России ниже номинала, продолжительность жизни в ней намного ниже.

Молодежь России все больше склоняется к эмиграции

"Путин – человек прошлого. По-видимому, он не пользуется Интернетом и у него нет смартфона. Это предсказуемо лишает его контакта с самыми молодыми слоями населения России, которые в значительной степени полагаются на социальные сети", – говорится в публикации.

Отмечается, что война в Украине значительно увеличила скорость, с которой россияне покидают свою страну. Немецкое информационное агентство DW сообщает , что сотни тысяч россиян эмигрировали с начала войны, что представляет собой "крупнейший исход со времен Октябрьской революции".

Пестрая коллекция государств-клиентов России истощает государственные ресурсы.

"Подход Москвы к своей безопасности сродни колониализму. РФ поддерживает зверинец зависимых государств, которые попадают в одну из двух категорий: соседние диктатуры, когда-то входившие в состав Советского Союза, и более отдаленные авторитарные режимы, такие как Куба и Сирия", - пишет автор статьи.

Он напомнил, что незадолго до вторжения в Украину Москва отправила войска в Казахстан, чтобы помочь местному диктатору подавить народные демонстрации. То же самое относится и к Беларуси, в которой Россия поддерживает режим Александра Лукашенко у власти.

"Какими бы ни были преимущества этих отношений с точки зрения безопасности, они почти или совсем не приносят пользы российской экономике. Такие связи мало чем напоминают такие союзы, как НАТО, где участие является добровольным, а лидеры избираются демократическим путем. Они символизируют слабость, которая пронизывает все аспекты российского государства", - говорится в статье.

В целом, даже без постоянных слухов об ухудшении здоровья Путина трудно поверить, что шаткое здание, которым он руководит, продержится долго, резюмирует автор.

Владимир Путин болен - что известно

По информации журналистов, президент России Владимир Путин уже много месяцев прячется в своем бункере на Алтае. Одной из причин отшельничества называют болезнь.

Как полагают в американской разведке, у Путина может быть мозговое расстройство, которое было вызвано слабоумием, болезнью Паркинсона или "стероидной яростью", возникающей в результате лечения онкологических заболеваний стероидами.

В разведывательном сообществе Пять глаз предполагают, что военное вторжение России в Украину может объясняться усугублением неспособности ясно мыслить, так как он не был проинформирован о возможных неудачах перед реализацией своих преступных планов.

Также пресса на Западе подозревает у Путина болезнь Паркинсона, Синдром Аспергера, рак поджелудочной железы или рак спинного мозга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».