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Украинские пехотинцы сбили «высокоточный» российский беспилотник

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  • 27.04.2022, 12:17
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Украинские пехотинцы сбили «высокоточный» российский беспилотник

В марте оккупанты впервые использовали этот «аналоговнет» в Киевской области.

Украинские военные сбили российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". В марте оккупанты впервые использовали этот БЛА в Киевской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбометания, бесшумность и простота в использовании.

"Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области,- улыбаясь говорят наши воины. - Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет".

Военные добавляют, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.

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