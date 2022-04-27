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Николая Автуховича будут судить по десяти статьям Уголовного кодекса

  • 27.04.2022, 12:36
  • 2,862
Николая Автуховича будут судить по десяти статьям Уголовного кодекса
Николай Автухович

Названа дата судилища и фамилия «судьи», отвечающего за незаконный процесс.

Вчера стало известно, что «суд» над Николаем Автуховичем назначен на 16 мая. Процесс пройдет в Гродненском областном суде. Дело будет рассматривать «судья» Максим Филатов, сообщает «Весна».

Всего по «делу Автуховича» проходят 12 человек. Один из них — Владимир Гундарь, имеющий инвалидность, 20 мая 2021 года осужден по ст. 366 Уголовного кодекса на три года лишения свободы в колонии общего режима.

Пока неизвестно точно в каком формате пройдет судебный процесс — открытом или закрытом. Также пока неясно, будут ли судить «группу Автуховича» вместе.

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