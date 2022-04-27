Проиграл войну — сместили за три дня 3 27.04.2022, 12:43

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С какими проблемами сталкивались страны-агрессоры и их правители.

Агрессия России против Украины продолжается уже более двух месяцев. На словах ее цели менялись уже несколько раз.

Журналисты zerkalo.io вспомнили самые известные примеры агрессии, случившиеся на протяжении ХХ — начала ХХI веков, и проверили, как эти конфликты повлияли на судьбы нападавшей стороны.

Война начала века

Поводом для начала Первой мировой войны стало убийство сербским националистом эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола. 23 июля 1914 года, спустя почти месяц после случившегося, Австро-Венгрия, до этого посовещавшаяся со своей союзницей Германией, выдвинула Сербии ультиматум.

Белград согласился на все пункты, кроме одного, и демонстрировал всяческую готовность к сотрудничеству. Этого оказалось недостаточно — Австро-Венгрия разорвала с Сербией дипломатические отношения и объявила войну. За последнюю вступилась Россия (а затем и ее союзники Англия и Франция), за Австро-Венгрию — Германия. Пошла цепная реакция, и вскоре началась Первая мировая.

Убийство Франца Фердинанда было выгодно многим политикам во всей Европе. Множество других факторов делали конфликт неизбежным. Но непосредственно агрессию начали именно Австро-Венгрия и Германия. Спустя четыре года монархии в этих странах были свергнуты с трона, а их империи распались — такая же судьба постигла и Россию.

Раздел мира от Германии, Италии и Японии

Во второй половине 1930-х в мире стало становится неспокойно. Главными возмутителями спокойствия являлись Германия, Италия и Япония, выступавшие за коренной пересмотр договоренностей, принятых после Первой мировой.

О шагах Германии хорошо известно. Это присоединение Рейнской демилитаризованной зоны, аншлюс Австрии, присоединение Судетской области Чехословакии, а затем и всей этой страны, оккупация Польши, Франции, стран Бенилюкса, Норвегии, Дании, Югославии, части СССР (современные Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, часть России).

Под руководством Бенито Муссолини Италия в 1935-м напала на Эфиопию и в следующем году захватила ее. Дуче провозгласил Итальянскую империю и назвал Средиземное море внутренним. Позже объектами его нападения стали Албания и Греция.

В 1937-м Япония напала на Китай, в декабре 1941-го она атаковала Перл-Харбор — базу США в Тихом океане. Тихоокеанский флот этой страны оказался нейтрализован, а Япония развернула свое наступление. Ее войска наступали по всему региону и заняли Сингапур, Гонконг, Филиппины, современные Индонезию, Мьянму и Новую Гвинею.

Но, как известно, Вторая мировая война завершилась полным поражением агрессоров. К моменту капитуляции большая часть оккупированных территорий у них были отбиты, остальные, разумеется, пришлось отдать их прежним хозяевам.

Италия вышла из коалиции еще во время войны — король отправил в отставку Муссолини — и стала частью западного мира. Две другие страны ожидали оккупация, запрет на функционирование нацистских партий и организаций, кадровая чистка. Германия смогла стать единым государством лишь в 1990 году.

От стран Балтии до «Пражской весны»

Параллельно свою территорию расширял и Советский Союз. Объектами его агрессии стали Литва, Латвия и Эстония, вошедшие в состав СССР. «Прокол» случился лишь с Финляндией — впрочем, по итогам «незнаменитой войны» большевики ушли домой с трофеем в виде Карелии. Также они напали на Польшу (правда, благодаря этому произошло воссоединение Западной Беларуси и Западной Украины с восточными частями) и заставили Румынию уступить СССР часть территории (речь о современной Молдове).

Присоединение этих территорий в целом было узаконено после Второй мировой войны — впрочем, мировое сообщество принципиально отказывалось признать аншлюс трех балтийских республик, справедливо считая его аннексией.

Территории, полученные у Финляндии, остались у России — преемницы СССР — до сих пор. А вот остальные республики после распада Союза стали независимыми государствами и ориентируются на Запад. Лишь Беларусь до сих пор остается в сфере российского влияния, а Украина прямо сейчас пытается высвободиться из «братских объятий».

После Второй мировой войны под контролем СССР также оказались занятые им страны Восточной Европы. К власти в них обычно приходили широкие коалиции, но партнеров коммунистических партий быстро удалили из правительств. Были установлены однопартийные режимы по советскому образцу. В дальнейшем все попытки восточноевропейских стран уйти на Запад или хотя бы построить «социализм с человеческим лицом» блокировались силой. Классическими примерами советской агрессии был ввод войск в Венгрию («Будапештская осень», 1956) и Чехословакию («Пражская весна», 1968), также советская армия подавляла выступления в Берлине (1953).

На том этапе задачи были выполнены, Восточная Европа осталась в советской сфере влияния. Но с началом перестройки в регионе произошли «бархатные революции», эти страны стремительно покинули московский лагерь и ушли на Запад. Россия окончательно потеряла Восточную Европу.

Наиболее же громким провалом стала афганская кампания. В этой стране к власти пришла Народно-демократическая партия, которая стала ориентироваться на Советский Союз. Но среди элиты вскоре началась борьба. Советское руководство испугалось, что к власти придут силы, враждебные СССР, которые, к тому же, будут ориентироваться на Соединенные Штаты (информация об этом поступала от КГБ). В итоге в страну в 1979-м ввели ограниченный военный контингент. В реальности война растянулась на десять лет. Общие безвозвратные людские потери (убито, умерло от ран и болезни, погибло в катастрофах, в результате происшествий и несчастных случаев) советских вооруженных сил составили 15 051 человек.

Диктаторы Хуссейн и Гальтиери

После Второй мировой войны в мире появилось новое государство — Израиль. Это случилось благодаря резолюции Генассамблеи ООН, предусматривавшей создание в Палестине двух государств — арабского и еврейского.

Соседние арабские страны — Египет, Сирия, Ливан, Иордания, а также Саудовская Аравия, Ирак и Йемен не признали появление Израиля и напали на страну. Началась война Израиля за независимость (1947−1949), закончившаяся его победой. В итоге страна заняла даже больше территорий, чем первоначально предполагалось по планам ООН: ее площадь увеличилась с 14 до 20 тыс. кв. км. Арабское государство так и не было создано. Государство Палестина до сих пор остается частично признанным.

Арабские страны продолжали попытки реванша. В регионе последовательно случилось несколько конфликтов: Шестидневная война (1967), Война на истощение (1967−1970), Война Судного дня (1973) и другие, но ни одна из них не принесла агрессорам успеха.

Израиль — даже при огромном военном бюджете — до сих пор тратит на оборону меньший процент ВВП, чем страны арабского мира.

В 1979-м Саддам Хусейн отправил в отставку своего родственника, генерала Ахмеда Хасан аль-Бакра и возглавил Ирак. Он установил свой авторитарный режим и жестоко расправлялся с противниками. Хусейн сделал ставку на суннитов (последователей одного из направлений в исламе), в противовес шиитам, составлявшим большинство населения соседнего Ирана. В борьбе с иракскими шиитами Саддам использовал химическое оружие. Хусейн развязал бессмысленную войну с Ираном. Изматывающее восьмилетнее противостояние (1980−1988) закончилось ничем: граница практически не изменилась, но 125-180 тысяч иракцев погибли или пропали без вести.

В 1982 году случилась Фолклендская война. Речь о Фолклендских островах в Южном полушарии, которые с первой половины ХIХ века контролирует Великобритания. Также на них претендует Аргентина, называющая эти острова Мальвинскими. Местный военный диктатор Леопольдо Гальтиери решил поднять себе рейтинг популярность и отправил на острова десант, после чего было провозглашено об их воссоединении с исторической родиной. Началась 74-дневная война, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских солдат. Остров остался под контролем Великобритании. Через три дня после завершения противостояния диктатора сместили с должности. В следующем году его арестовали. По обвинению в нарушении прав человека президента оправдали, но осудили за неудачное руководство аргентинскими войсками во время войны. Гальтиери помиловали в 1991-м. В нулевые он снова попал за решетку и умер от инфаркта под домашним арестом.

Агрессия на постсоветском пространстве

В 2008 году Россия вмешалась в грузино-осетинский конфликт, проведя «операцию по принуждению к миру», а также признала независимость Абхазии и Южной Осетии (в мире эти республики признаны лишь 5 государствами - членами ООН). Позже комиссия ЕС по расследованию обстоятельств российско-грузинского конфликта не подтвердила тезисы России и Грузии, настаивавших о вине друг друга.

Территориально статус-кво сохранился. Но глобально ситуация в регионе изменилась. Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, после чего Грузия разорвала с ней дипломатические отношения.

В 2014-м после смены власти в Украине в Крыму появились «зеленые человечки». Вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков захватывали стратегические объекты. Как позже выяснилось, это были российских военные. Вскоре под их контролем на полуострове прошел референдум, и Крым был признан частью России. В том же году начался вооруженный конфликт на востоке Украины. По мнению украинской стороны, в боевых действиях на стороне непризнанных Донецкой и Луганской народных республик принимали участие части российской армии. В 2015-м это признал и Путин, но уточнил, что речь якобы не идет об участии регулярных российских войск.

Присоединение Крыма вызвало рост пропутинских настроений. Президент России оказался на пике популярности. В обществе сложился своеобразный «крымский консенсус», по которому большинство население поддержало действия властей.

Вместе с тем США и страны ЕС ввели против России санкции. Как отмечало Би-Би-Си, в результате их введения российская экономика стала серьезно пробуксовывать, поскольку значительно зависела от западного капитала, оборудования и технологий. Это продолжалось до второй половины 2021 года, когда мировые цены на энергоносители начали бить рекорды.

Однако западные страны не пошли на решительный разрыв с Россией и не отказались от ее нефти и газа, доходы от которых составляют важную часть бюджета этой страны.

Кроме того, именно крымские события заставили Украину еще больше повернуть на запад.

Наконец, в 2022-м Россия совершила агрессию в отношении Украины, напав на нее.

На момент публикации статьи война между двумя странами еще продолжается. Но уже очевиден ее итог в сфере отношений между русскими и украинцами. Эти народы разошлись на несколько десятилетий. Это сильнейший удар по планам России, цель которых — восстановление своего влияния на постсоветском пространстве.

Россия уже столкнулась с масштабными экономическими санкциями, массовым исходом из страны мировых брендов, а также капиталов. Планы западных стран отказаться от использования российских нефти и газа уже повлияли на экономику этой страны. Как в интервью «Зеркалу» отмечал известный экономист Сергей Гуриев, в будущем российскую экономику ждет рецессия, которой не было с начала 1990-х годов.

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