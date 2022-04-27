У «Беллакта» возникли проблемы с упаковкой, из-за этого некоторые товары перестали выпускать в продажу 8 27.04.2022, 12:10

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В чем причина?

Покупатели обратили внимание, что уже несколько недель на маленьких тетрапаках «Беллакт» нет привычных трубочек для питья. При этом сама упаковка предполагает ее наличие — сверху по-прежнему есть круглое отверстие, оно закрыто фольгой для трубочки.

О том, что отдельные продукты будут поставляться в магазины «в нестандартном формате» — без трубочек, «Беллакт» сообщал еще 6 апреля. Причины такого решения на заводе не поясняли. Было лишь отмечено, что предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы товар как можно скорее появился в привычном для покупателей формате.

Журналист zerkalo.io как потребитель позвонил на предприятие и уточнил, почему продукцию выпускают в упаковке нового формата.

— Трубочки мы получали из Украины, в Беларуси их не делают. Сейчас мы ищем нового поставщика трубочек, к сожалению, пока мы его не нашли. Поэтому было принято решение не снимать продукцию с производства, выпускать ее, чтобы не было перерывов и продукт на полках [магазинов] присутствовал, — объяснили на «Беллакте».

На предприятии сообщили, что на некоторую продукцию и вовсе нет упаковок, ее тоже поставляли из Украины. Например, йогурт сейчас производится только «Яблоко-малина». Но на заводе заверили, что работу они продолжают и закрываться не собираются. На предприятии надеются, что до лета ситуация нормализуется, ведь в летний сезон «йогурты и коктейли лучше всего идут».

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