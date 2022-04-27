Россия устроила в «Приднестровье» провокацию со стрельбой у оружейных складов?9
- 27.04.2022, 12:50
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Об «инциденте» сообщили местные пропагандисты.
Стрельба произошла у складов с русским вооружением и боеприпасами в непризнанном "Приднестровье".
Об этом сообщают в среду тираспольские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасная. Жертв нет. Выясняем подробности", - отмечают в телеграм-канале тираспольского агентства "Новости Приднестровья".
По данным "Интерфакса", стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами.
Отметим, что село Колбасна находится в Рыбницком районе Молдовы (непризнанного "Приднестровья").
Позже "МВД" так называемой "Приднестровской Молдавской республики" подтвердило сообщение приднестровских СМИ о стрельбе утром в среду в сторону складов с российским вооружением и боеприпасами. Там уверяют, что "стреляли с территории Украины".