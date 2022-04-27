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Канцлер Австрии опроверг «фейки российской пропаганды» о покупке газа в рублях

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  • 27.04.2022, 12:27
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Канцлер Австрии опроверг «фейки российской пропаганды» о покупке газа в рублях
Карл Нехаммер

Вена придерживается совместно согласованных санкций ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжит платить за газ в евро, несмотря на требования Путина об оплате в российских рублях.

Сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями российской пропаганды».

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», — написал Нехаммер в Twitter.

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