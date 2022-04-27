Канцлер Австрии опроверг «фейки российской пропаганды» о покупке газа в рублях 3 27.04.2022, 12:27

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Карл Нехаммер

Вена придерживается совместно согласованных санкций ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжит платить за газ в евро, несмотря на требования Путина об оплате в российских рублях.

Сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями российской пропаганды».

«Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС», — написал Нехаммер в Twitter.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

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