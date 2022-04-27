Фрэнсис Фукуяма назвал причины, по которым Украина победит 27.04.2022, 13:08

2,704

Фрэнсис Фукуяма

Фото: unian

Захваченные врагом территории будут возвращены.

Украинцам удастся вытеснить россиян с территорий, которые они сейчас захватили. На это есть несколько причин, — пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com:

— Еще 10 марта я опубликовал статью «Подготовка к поражению», в которой утверждал, что Россия, возможно, движется к полному поражению в своей войне в Украине. В то время это привлекло много внимания, и многие люди думали, что я был безумно оптимистичен. До сих пор большая часть этого предсказания подтвердилась. Фактически россияне потерпели поражение в своих попытках завоевать Киев и к началу апреля отступили с северной Украины.

Впоследствии они резко сократили свои стратегические цели, и война перешла в новую фазу на востоке и юге, где Москва стремилась захватить оставшиеся части Луганской и Донецкой областей, а также взять под контроль разрушенный город Мариуполь (невероятно, но украинские защитники все еще держатся там после более чем восьми недель войны).

Расхожее мнение вновь поменялось, придя к выводу, что на более открытой местности юго-востока Украины россияне справятся лучше, чем вокруг Киева, поскольку они назначили единого командующего театром военных действий и сосредоточили внимание на одном фронте, а не на четырех. Многие наблюдатели продолжают утверждать, что обе стороны движутся к затяжному тупику, который может быть разрешен только путем переговоров.

Я же считаю, что это не так, и что украинцам удастся вытеснить россиян с территорий, которые они сейчас захватили. На это есть несколько причин.

Во-первых, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, отвечая на просьбы Владимира Зеленского о военной помощи, сейчас направляют в Украину гораздо большее количество техники, такой как артиллерия дальнего действия, беспилотники и авиация, что сведет на нет большую часть преимуществ России в огневой мощи. Хотя мы не знаем, каковы были украинские потери на сегодняшний день, некоторые предполагают, что Киев, возможно, теперь фактически имеет паритет в бронетехнике, лишая Москву преимущества 3−1, которое обычно необходимо для успешного наступления.

Боевой дух россиян, вероятно, останется крайне низким. Подразделения, выведенные с севера Украины, были брошены обратно в бой на Донбассе, не успев отдохнуть и перегруппироваться. На сегодняшний день они понесли огромные потери в живой силе и технике и, по-видимому, потеряли еще пару генералов на прошлой неделе. Украинцы еще больше мотивированы на победу теперь, когда они стали свидетелями зверств, совершенных русскими на оккупированных ими территориях.

Неясно, способны ли россияне извлекать уроки и быстро приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам. В частности, они не научились эффективно координировать крупную общевойсковую операцию и продолжают полагаться на грубую огневую мощь для продвижения вперед. Украинцы, напротив, очень хорошо передали полномочия нижестоящим командным подразделениям, сохранив при этом общий стратегический контроль над своими силами.

У России просто нет живой силы или резервных войск, которые они могли бы призвать, поскольку их армия на Донбассе медленно истощается.

Что меня тревожит, так это то, что некоторые из моих консервативных коллег перешли от нападок на администрацию Байдена за то, что она недостаточно сделала для поддержки Украины до войны, к утверждениям о том, что мы делаем слишком много. Согласно этой линии, украинский успех на востоке приведет Путина к эскалации с помощью химического или биологического оружия или даже к применению ядерного арсенала. В этом они согласны с левыми пацифистами, которые с самого начала использовали аргумент Третьей мировой войны, чтобы предостеречь от оказания серьезной поддержки Украине.

Никто не должен исключать возможность эскалации, когда потенциальные ставки так высоки, как сейчас. Один из аргументов против бесполетной зоны заключался в том, что в этом случае Соединенные Штаты или НАТО будут напрямую атаковать российские цели на территории России и пересекут важную красную черту.

Тем не менее, я думаю, что эскалация России и применение ею оружия массового уничтожения (ОМУ) остается маловероятным исходом. Химическое или ядерное оружие просто не спасет ухудшающееся положение россиян и спровоцирует эскалацию до гораздо более высокого уровня участия НАТО в войне. Вряд ли они ответят симметричным использованием ОМУ, но есть много вариантов того, как НАТО может вступить в войну с обычными вооружениями (например, фактически установив бесполетную зону или нанеся удар по базам, на которых было создано ОМУ). И это тоже могло бы нанести огромный ущерб позициям России. Если русские сейчас серьезно проигрывают украинцам, подумайте, что произойдет, если страны НАТО вмешаются напрямую.

Политические последствия решающего поражения России еще не ощутили в Европе. Виктор Орбан победил на выборах со значительным отрывом, как и Александр Вучич в Сербии. В минувшие выходные Эммануэлю Макрону удалось победить Марин Ле Пен с приличным отрывом. Но многие наблюдатели отмечают, что большинство электората в первом туре проголосовало против Макрона, и что доля голосов Ле Пен увеличивается с каждыми выборами. Симпатии Дональда Трампа к России, которые мне кажутся откровенно предательскими, похоже, не сильно повредили его положению в Республиканской партии.

Однако война в Украине еще не завершена. Если в ближайшие недели она закончится изгнанием России с территорий, которые она оккупировала после 24 февраля, Путин разрушит свою новую блестящую армию без какой-либо территориальной выгоды и приведет свою страну к изоляции на уровне Северной Кореи. Неудача на этом уровне в конечном итоге будет иметь последствия как для самой России, так и для всех популистов, которые выстроились за ним.

Однако борьба Украины не закончится вместе с этим поражением России. Экономическая блокада черноморских портов Украины должна быть снята, если эта страна хочет иметь жизнеспособное экономическое будущее. НАТО необходимо обратить внимание на открытие украинских портов и защиту мирного прохода в эту страну и из нее. Это было бы только началом масштабных усилий по восстановлению, которые так необходимы.

Но и здесь есть возможность. До войны самой большой слабостью Украины было господство олигархов в ее экономике и политической системе. Внутренний баланс сил резко изменился с начала вторжения, когда олигархи первыми бегут из страны. Ринат Ахметов, олигарх из Донбасса, чья бывшая Партия регионов претендовала на то, чтобы представлять интересы русскоязычных на востоке Украины, стал свидетелем того, как его сталелитейный завод «Азовсталь» был разбомблен и оккупирован в героическом последнем бою с российскими оккупантами. Появится прекрасная возможность укрепить украинскую национальную идентичность вокруг нового набора символов и балансов сил, а также преодолеть коррумпированное наследие страны, существовавшее до 24 февраля 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».