Доктор Комаровский: Белорусы поднимаются и демонстрируют беспримерное мужество 27.04.2022, 13:35

1,292

ЕВГЕНИЙ КОМАРОВСКИЙ

После поражения РФ в войне Лукашенко не будет.

Евгений Комаровский один из самых известных врачей на постсоветском пространстве. С первого дня войны у себя в соцсетях он перешел с медицинской тематики на военную: постоянно рассказывает о том, что происходит в его стране.

Журналисты zerkalo.io поговорили с Евгением про Беларусь в свете агрессии РФ против Украины.

— В недавнем интервью вы сказали: «Вне всякого сомнения, в 2020 году весь мир, и Украина в том числе, покинули Беларусь один на один со злом». Можете пояснить?

— Точно так же, как весь мир бросил Украину в 2014 году или как весь мир обманул нашу страну с Будапештским меморандумом. Сейчас есть абсолютное зло — рашизм. И у нас создается ощущение, что все остальные — это абсолютное добро. Все белые и пушистые. Понимаете, если бы мир адекватно отреагировал на 2014 год, то не было бы ни 2020, ни 2022. Совершенно очевидно, что события в Беларуси это проявление рашизма. Без России у Лукашенко не было бы такого количества средств, чтобы кормить своих силовиков.

— А как вы сейчас относитесь к белорусам?

— Вы находитесь под оккупацией. Кто-то стал полицаем, кто-то пытается бороться, но такое количество денег влито в силовой блок, что делать это очень сложно и опасно для жизни. Есть отдельные герои, которые приезжают в Украину и берут в руки оружие. Есть те, что мешает ездить поездам. Это единицы, которые поднимаются и демонстрируют беспримерное мужество, чтобы потом не было стыдно смотреть в глаза своим детям. Очень сложно сейчас рассматривать Беларусь в отрыве от России. Все, что сейчас происходит в Минске, находится в повестке, которую диктует Москва.

— Что должно произойти, чтобы отношение простого украинца и белоруса вернулись хотя бы на довоенный уровень?

— У вас должна поменяться власть и появиться понимание, что есть независимый суд, есть законы, которые никому нельзя нарушать, есть честные силовики и честные выборы. Если этого не будет, то останется массовое бегство из страны. Вся Беларусь и значительная часть россиян в оцепенении ждут — освободит их Украина или нет. Вопрос стоит именно так.

— У нас есть общее будущее?

— Не сомневаюсь, что есть. Украина сейчас почувствовала себя единой на основе оправданной, но неведомой ранее стране ненависти к общему врагу. Я не уверен, что на ней можно долго протянуть. Все равно придется искать что-то. Конечно, если бы Украина могла перелететь в Новую Зеландию, мы могли иначе смотреть на развитие страны. Но нам придется как-то жить там, где мы есть и сейчас тактический вопрос выживаемости страны как таковой затмевает стратегический-, как нам потом жить и с кем дружить.

— Как вы относились к Лукашенко до войны?

— По-разному, я не до конца понимал всех его тараканов. Но все изменилось в 2020 году… Я много общался с белорусами. Они рассказывали, что открыть рот в стране нельзя, КГБ работает в лучших или худших традициях совка. Еще в Украине, например, была имитация карантина, а Лукашенко просто ничего не делал. И мне казалось, что это более честная позиция. Но пытки и издевательства в 2020 году перевесили все. Серое стало черным. Война не дает возможности окрашивать любые политические фигуры в полутона. Есть белое и черное, добро и зло. Лукашенко — на стороне зла.

— Если Россия проиграет, уйдет ли Лукашенко?

— Да, я в этом уверен. Просто прекратятся дешевые газ и нефть и у него не будет денег на силовиков. А значит, что и самого Лукашенко не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».