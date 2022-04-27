Оккупанты, убегая из Чернобыльской зоны, забыли обувь, носки и нижнее белье 1 27.04.2022, 13:39

Российские солдаты жили в радиоактивных развалинах коровника.

Российские военные обустраивали свои позиции в радиационных развалинах в Чернобыльской зоне. Оккупанты так спешили сбежать во время отступления, что забыли свои носки и нижнее белье.

Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Вторая армия мира" спала в коровниках, ходила в галошах, а когда отступала, забыла чулки и нижнее белье. Радиационные окопы и позиции армии РФ в Зоне отчуждения", – рассказал Небытов.

На обнародованных кадрах видно, что военные РФ обустроили свои позиции в пропитанном радиацией здании коровника, которое уже частично развалилось. При этом вместо дверей использовали старое покрывало, к которому привязали камень.

Российские оккупанты так быстро убегали от украинских военных, что забыли носки и нижнее белье, которое сушили на веревке, а также большое количество обуви и украденную у жителей Киевской области бытовую технику.