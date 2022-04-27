Задержали борисовского таксиста, отказавшегося везти российского военнослужащего 5 27.04.2022, 13:18

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Видео, снятое им, широко разошлось в интернете.

Силовики задержали борисовского таксиста, отказавшегося везти российского военнослужащего, сообщают правозащитники.

"Пока не выведут войска, мы вас не возим, обращайтесь к своему руководству", — сказал таксист. Видео, снятое им, широко разошлось в интернете.

Сейчас мужчину задержали и обвиняют в содействии экстремизму (ч. 4 ст. 361 Уголовного кодекса) за видео перемещений военной техники.

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