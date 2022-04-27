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Ученые доказали, что жизнь прилетела на Землю из космоса

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  • 27.04.2022, 13:44
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Ученые доказали, что жизнь прилетела на Землю из космоса

Исследование провели в Университете Хоккайдо в Японии.

Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии совместно с учеными NASA, обнаружили две недостающие единицы ДНК и РНК. Это открытие показывает, что генетические единицы могут переносить астероиды, чтобы способствовать развитию жизни из космоса на Земле. Об этом сообщает SciTecDaily.

В ДНК и РНК содержится информация для создания и поддержания жизни любого живого существа на Земле. Также в них есть пять информационных единиц - азотистых оснований.

"Теперь у нас есть доказательства того, что полный набор азотистых оснований, необходимых для зарождения жизни, мог попасть с метеоритами на нашу планету", - отметил говорит Дэнни Главин из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Предполагается, что недостающие информационные единицы - цитозин и тимин, ранее не могли обнаружить, так как они имеют более хрупкую структуру, а в ходе исследований образцов метеоритов эти азотистые основания могли быть повреждены.

"Нам удалось создать более щадящий метод извлечения соединений, чтобы найти эти хрупкие элементы - цитозин и тимин", - добавили ученые.

По их словам, данное открытие не дает однозначного ответа на вопрос, помогли ли появлению жизни на Земле метеориты, или же она зародилась на нашей планете самостоятельно.

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