«Путин боится, что из смартфона выпрыгнут враги, а в ухо выльется яд»10
- 27.04.2022, 13:58
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Политолог рассказала о неадекватности российского диктатора.
«Отсутствие достоверной информации — проклятие всех закрытых систем. Тут не надо быть главой большой страны, можно быть просто начальником организации, даже маленькой», — заявила политолог Екатерина Шульман в интервью «Новой газете»:
— На языке теории управления это звучит следующим образом: если вы принципал и набираете агентов, то вы попадаете в ловушку принципал-агентских отношений.
У вас есть ресурс, которым вы делитесь с агентами, давая им задание, а у них есть информация, которую вы не можете получать иначе, как через них. Если агент недобросовестен, то он будет вас дезинформировать.
Но даже в случае добросовестности агента так называемая патология принципал-агентских отношений состоит в том, что цели принципала и агента не совпадают никогда.
Например, если вы ремонтируете квартиру, то ваша цель как принципала — иметь красивое и комфортное жилье. Ни один из агентов, которых вы нанимаете, не имеет этой цели.
Их цель: найти рабочих, отчитаться по смете, положить плитку. Дело не в том, что все они жулики, просто ваши цели не совпадают.
Если мы эту проблему масштабируем до уровня политической системы, то увидим чудовищные последствия: информация приносится только та, которая одобряется, те, кто приносят неодобряемое, отсеиваются, а те, кто приносят то, что нравится, начинают делать это с удвоенной силой. В условиях закрытости, монополизации и отсутствия конкуренции возникает такая штука.
Я думаю, что в нашем с вами политическом случае качественный переход произошел за два ковидных года. Это и есть трагическое наследие ковида: не только те люди, которых он убил как вирус, но и те, кого он убил, создав ситуацию, в которой информационная изоляция и сужение круга общения [Путина] перешли на новый уровень.
— Цари ведь периодически ходили в народ… Почему Путин не может взять и попросить принести ему обычный телефон или компьютер, чтобы посмотреть, чего вообще люди думают и что на самом деле происходит?
— Из того, что вы называете нормальным телефоном, выпрыгнут враги, в ухо выльется яд, да и вообще вас уничтожат радиоизлучением. Так нельзя. Да и кого вы будете просить? Вы в окно высунетесь и крикнете тем, кто в Александровском саду гуляет?
— Повара какого-нибудь попросить.
— Все вокруг вас — это агенты того типа, который мы описали выше. И принесут они вам не то, что надо. Как они вокруг вас выстраивают народ в чине не ниже майора, так и все остальное они делают.
Они же заботятся о вашей безопасности, на вас же весь мир ополчился. Чуть что, вас отравят — вы же знаете, как это делается? Знаете, и наверное, и на себя будете примеривать. Так что вопросы [личной] безопасности будут для вас иметь приоритет. Это безнадежная ситуация, и тут только реальность может сама постучать в окошко, а вылезти к ней никак нельзя.