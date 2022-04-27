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Немецкая химическая компания BASF прекратит деятельность в Беларуси

  • 27.04.2022, 13:39
Немецкая химическая компания BASF прекратит деятельность в Беларуси

Компания покинет и российский рынок.

Немецкая химическая компания BASF заявила об уходе из Беларуси и России из-за российской агрессии против Украины.

«Совет исполнительных директоров BASF решил прекратить деятельность компании в России и Беларуси до начала июля 2022 года. Исключение составит бизнес по поддержке производства продуктов питания, так как война может спровоцировать глобальный продовольственный кризис», – говорится в пресс-релизе компании.

В России и Беларуси в компании работают 684 человека.

BASF производит нефтехимические продукты, пластмассы, сырье для бытовой химии, фармацевтическое сырье, пищевые добавки, гербициды и инсектициды.

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