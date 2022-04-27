«Командующему бригады в живот прилетело, реально уже 26 тысяч погибших»6
- 27.04.2022, 14:16
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Оккупант «слил» настоящие потери армии России в Украине.
Военное руководство России в разы занижает потери оккупантов на войне в Украине.
Об этом свидетельствуют и новые перехваты разговоров оккупантов, сообщает Служба безопасности Украины.
При этом СБУ опубликовала показательный разговор двух россиян, один из которых воюет.
"Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это за 2 месяца", – пожаловался оккупант.
По его словам, погибают не только рядовые бойцы, но и высокопоставленное руководство:
"Командующему бригады прилетело (генеральская должность – прим.). Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили… Увезли в Россию, а там сердце уже не выдержало".