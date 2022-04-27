Фермер из сектора Газа обнаружил редкую скульптуру ханаанской богини 1 27.04.2022, 14:55

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Находке около 4500 лет.

Фермер из города Хан-Юнис на юге сектора Газа во время работы на своей земле нашел редкую каменную скульптуру возрастом 4500 лет.

Министерство туризма и древностей заявило, что известняковая голова высотой 22 сантиметра, как полагают, представляет собой ханаанскую богиню Анат и, по оценкам, датируется примерно 2500 годом до нашей эры. Об этом пишет Arkeo News.

Скульптура высотой 22 см сделана из известняка, с головой, но без тела, а к голове прикреплена корона змеи, которая использовалась богами как символ силы и непобедимости.

«Анат была символом добра, любви, красоты и войны в ханаанской мифологии», — сказал Джамал Абу Рида, директор министерства, в заявлении.

Анат, Аннат или Анатха — главная северо-западная семитская богиня. Сирия, особенно Угарит и Горный Ливан. Ей поклонялись хананеи, амореи, египтяне (элефантинцы), ливийцы и евреи.

Из плодородных сельскохозяйственных районов на восточном побережье Средиземного моря ее культ распространился по всему Леванту к середине третьего тысячелетия до нашей эры.

Ее атрибуты сильно различаются в разных культурах и с течением времени, и даже в пределах определенных мифов. Вероятно, она сильно повлияла на характер греческой богини Афины.

Газа, узкий анклав на Средиземном море, может похвастаться сокровищницей древностей и археологических раскопок, поскольку это был главный сухопутный путь, соединяющий древние цивилизации Египта, Леванта и Месопотамии.

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