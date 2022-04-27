Задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев 12 27.04.2022, 14:48

14,972

Андрей Бриштелев

Банкир считается протеже Шеймана.

По обвинению в получении взятки задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев, сообщает «Наша Нива».

Банкир обвиняется по части 3 статьи 430 УК РБ: получение взятки в особо крупном размере.

Бриштелев возглавлял Белинвестбанк с 2017-го.

В банковских кругах Бриштелев считается протеже Шеймана. Его государственный банк в значительной степени кредитует госсектор.

Пока что обстоятельства задержания Бриштелева неизвестны. Санкция его статьи — от 5 до 15 лет со штрафом и запретом занимать должность.

Белинвестбанк находится под санкциями Евросоюза и США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».