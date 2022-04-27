Задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев12
- 27.04.2022, 14:48
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Банкир считается протеже Шеймана.
По обвинению в получении взятки задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев, сообщает «Наша Нива».
Банкир обвиняется по части 3 статьи 430 УК РБ: получение взятки в особо крупном размере.
Бриштелев возглавлял Белинвестбанк с 2017-го.
В банковских кругах Бриштелев считается протеже Шеймана. Его государственный банк в значительной степени кредитует госсектор.
Пока что обстоятельства задержания Бриштелева неизвестны. Санкция его статьи — от 5 до 15 лет со штрафом и запретом занимать должность.
Белинвестбанк находится под санкциями Евросоюза и США.