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Задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев

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  • 27.04.2022, 14:48
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Задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев
Андрей Бриштелев

Банкир считается протеже Шеймана.

По обвинению в получении взятки задержан глава «Белинвестбанка» Андрей Бриштелев, сообщает «Наша Нива».

Банкир обвиняется по части 3 статьи 430 УК РБ: получение взятки в особо крупном размере.

Бриштелев возглавлял Белинвестбанк с 2017-го.

В банковских кругах Бриштелев считается протеже Шеймана. Его государственный банк в значительной степени кредитует госсектор.

Пока что обстоятельства задержания Бриштелева неизвестны. Санкция его статьи — от 5 до 15 лет со штрафом и запретом занимать должность.

Белинвестбанк находится под санкциями Евросоюза и США.

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