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В Одессе на горизонте заметили много странных кораблей

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  • 27.04.2022, 15:02
  • 20,280
В Одессе на горизонте заметили много странных кораблей

Что происходит?

Днем в среду, 27 апреля, в Одессе на горизонте начали появляться подозрительные корабли в Черном море.

Местные жители засняли новые корабли с пляжа "Дельфин" в Одессе, сообщает УНИАН.

По предварительным данным, скорее всего, это гражданские грузовые судна.

Однако, на данный момент неизвестно, кому принадлежат судна и какая их цель прибытия.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота России с подводными лодками "продолжает держать напряженность по поводу вероятности нанесения по Украине ракетных ударов":

"Также вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику".

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