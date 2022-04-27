В Одессе на горизонте заметили много странных кораблей

В Одессе на горизонте заметили много странных кораблей16
- 27.04.2022, 15:02
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Что происходит?
Днем в среду, 27 апреля, в Одессе на горизонте начали появляться подозрительные корабли в Черном море.
Местные жители засняли новые корабли с пляжа "Дельфин" в Одессе, сообщает УНИАН.
По предварительным данным, скорее всего, это гражданские грузовые судна.
Однако, на данный момент неизвестно, кому принадлежат судна и какая их цель прибытия.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота России с подводными лодками "продолжает держать напряженность по поводу вероятности нанесения по Украине ракетных ударов":
"Также вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику".