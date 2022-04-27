Назарбаева лишат титула и прав елбасы 8 27.04.2022, 15:06

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Нурсултан Назарбаев

Закон о первом президенте Казахстана будет отменен.

После внесения изменений в Конституцию Казахстана первый президент страны Нурсултан Назарбаев лишится большинства персональных привилегий, положенных ему по конституционному закону о первом президенте страны. Об этом заявил спикер мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов, сообщает Tengri News.

По словам Кошанова, сейчас поправки в Конституцию рассматривает Конституционный совет, после их принятия закон о первом президенте Казахстана будет отменен.

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