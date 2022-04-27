Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко 6 27.04.2022, 15:42

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Тревор Рид

Последнего осудили в США на 20 лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

Россия обменяла находившегося в заключении американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, отбывавшего наказание в США.

Об этом сообщил российский МИД, передает РБК.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — сказали в МИД.

Американский студент Тревор Рид был осужден в России летом 2020 года на девять лет колонии за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в августе 2019 года молодой человек напал в Москве на полицейских, которые пытались отвезти его в отделение. Сам Рид утверждал, что ничего не помнит о произошедшем, потому что был очень пьян.

Ярошенко задержали в Либерии в 2010 году и экстрадировали в США в связи с обвинением в контрабанде наркотиков. Через год американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы.

Освободить Рида просил в декабре 2021 года Госдепартамент США.

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