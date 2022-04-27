Украинский нацгвардеец рассказал, как подбил из NLAW российский танк на Киевщине 2 27.04.2022, 15:46

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Боец вернулся из Польши, чтобы защищать свою страну.

29-летний боец Национальной гвардии Украины Евгений с позывным "Энловщик", который вместе со своими собратьями выполняет сейчас боевые задачи на киевском направлении, поделился своими воспоминаниями о том, как подбил русский танк Т-72, когда на Киевщине продолжались ожесточенные бои.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

Евгений сам родом из Харькова, служил срочную службу в одной из воинских частей Нацгвардии, после увольнения в запас уехал работать в Польшу. 24 февраля, он еще был за границей, но узнав о вторжении российских оккупантов сразу отправился вернуться и защищать Родину.

"Помню тот день - 24 февраля. Листал новости в телефоне и увидел сообщения о бомбардировке украинских городов, сразу понял, что началась полномасштабная война. Вместе с друзьями собрали вещи и направились в Украину. Сначала хотел поехать в родной Харьков, но не было времени на переезды и сразу пришел к воинской части где служил срочную службу и стал в строй. После чего отправился с другими гвардейцами выполнять боевые задачи на Киевском направлении", - рассказывает Энловщик.

Евгений вместе со своими собратьями были группой быстрого реагирования, выполняли задачи по зачистке населенных пунктов и уничтожения тяжелой техники противника. Как на самом подготовленном бойцу, ему было поручено шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету малой дальности "NLAW", с которой он, кстати, один из первых стрелял.

"Я вообще был обычным стрелком. И когда нашей группе передали несколько штук "NLAW", командир (позыв. Лиза - авт. ) сказал: "Держи, будешь теперь Энловщиком". Он мне показал как пользоваться и рассказал обо всех хитростях этой ракеты. Хоть это было впервые, но я ни на минуту не боялся сделать выстрел, ведь понимал, что каждая подбитая вражеская техника, шаг до победы! Скажу откровенно, такое вооружение нам очень помогает в боях", - говорит Энловщик.

Конец марта. На Киевском направлении идут ожесточенные бои. Каждый день нацгвардейцы продвигались вперед. Город за городом освобождали от русской нечисти.

"После зачистки очередного населенного пункта нам сообщили, что движется вражеская колонна в направлении Киева по Житомирской трассе. Мы находились в здании вблизи дороги и наблюдали. Увидев, что движется техника, я вместе с командиром, выдвинулся на позицию, проверили действительно ли это вражеская колонна, дождались пока проедет техника и я произвел выстрел по последней машине которая двигалась. Почему по последней? Чтобы после поражения цели не открыли огонь по нам. Главное, что мы сделали свою работу и отомстили за наших собратьев и Украину", - говорит Евгений.

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