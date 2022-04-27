CNN получил видео с дрона, подтверждающее зверства россиян в Буче 1 27.04.2022, 15:52

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Журналисты смогли идентифицировать некоторые объекты на видеозаписи.

Телеканал CNN 27 апреля получил видео с беспилотника, подтверждающее причастность российской оккупационной армии к убийствам мирных жителей в Буче Киевской области.

Журналисты подтвердили подлинность видео, снятого 12-го и 13 марта.

"На видео от 13 марта видно, как российская военная машина стоит на перекрестке. CNN идентифицировал на видео три объекта чуть дальше по улице от военной машины – это тела, которые были замечены на видео, снятом 1 апреля, и на спутниковых изображениях, сделанных [компанией] Maxar Technologies 18 марта", – сообщил CNN.

Еще одна видеозапись с беспилотника показывает российскую военную машину, движущуюся по улице в направлении тел убитых людей. На видео от 12 марта оккупанты стоят вокруг военной машины, припаркованной у одного из домов.

CNN обратился за комментарием в минобороны РФ, но не получил ответ.

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