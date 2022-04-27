Врачи выяснили, что случится с организмом, если каждый день съедать по яблоку 3 27.04.2022, 15:54

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Этот фрукт содержит весь спектр ценных витаминов.

Яблоки — уникальный продукт, очень богатый своими питательными веществами, который во Всемирной организации здравоохранения поставили на первое место среди самых полезных фруктов.

Медики советуют ежедневно съедать как минимум по одному яблоку.

Об этом рассказала врач из США, доктор Люсия Гарсия, пишет Quora.

Она утверждает, что яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов. Яблоки содержат весь спектр ценных витаминов. Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.

Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 95 калорий и 19 граммов сахара.

Яблоки — низкокалорийные фрукты с низким содержанием сахара, и употребление одного яблока в день не приведет к набору веса.

Содержание пищевых волокон в яблоках составляет около 1,85%. Пищевые волокна являются седьмым по величине питательным веществом для человека и очень полезны для здоровья пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Благодаря особым веществам обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.

Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.

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