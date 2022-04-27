В Кремле определились с судьбой Медведчука

В Кремле определились с судьбой Медведчука7
- 27.04.2022, 15:55
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Россия снова «бросает своих».
Москва отвергла предложение кума Путина, нардепа Виктора Медведчука, который находится сейчас под стражей в Украине, обменять его на украинских военных.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.
"Нет, об этом речь не идет", - ответил Песков.
Ранее Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ.
Тогда в Кремле ответили, что видео, опубликованное СБУ, видели, но реакцию пока не подготовили.
В то же время российская пропаганда активно раскручивала видео с женой Медведчука, в котором она призвала правительство Британии содействовать освобождению ее мужа в обмен на пленных британских морпехов, которые сейчас находятся в России.
16 апреля суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Политика задержали сотрудники СБУ 12 апреля, когда тот пытался покинуть территорию Украины, переодевшись в форму ВСУ.
Нардеп подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, в начале вторжения РФ он сбежал из-под домашнего ареста.