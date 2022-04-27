В Кремле определились с судьбой Медведчука 7 27.04.2022, 15:55

8,296

Виктор Медведчук

Россия снова «бросает своих».

Москва отвергла предложение кума Путина, нардепа Виктора Медведчука, который находится сейчас под стражей в Украине, обменять его на украинских военных.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Нет, об этом речь не идет", - ответил Песков.

Ранее Медведчук сам обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обмена его на защитников и жителей Мариуполя, которые сейчас находятся в заблокированном городе и не имеют возможности покинуть зону боевых действий из-за регулярных обстрелов РФ.

Тогда в Кремле ответили, что видео, опубликованное СБУ, видели, но реакцию пока не подготовили.

В то же время российская пропаганда активно раскручивала видео с женой Медведчука, в котором она призвала правительство Британии содействовать освобождению ее мужа в обмен на пленных британских морпехов, которые сейчас находятся в России.

16 апреля суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Политика задержали сотрудники СБУ 12 апреля, когда тот пытался покинуть территорию Украины, переодевшись в форму ВСУ.

Нардеп подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, в начале вторжения РФ он сбежал из-под домашнего ареста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».