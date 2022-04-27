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В Беларуси 28 апреля ожидается до +14°С

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  • 27.04.2022, 16:09
В Беларуси 28 апреля ожидается до +14°С

Будет преимущественно без осадков.

В Гидрометцентре проинформировали, какой прогноз погоды ожидает белорусов в четверг, 28 апреля.

Завтра синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В ночные и утренние часы в отдельных районах пройдет дождь, днем. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный, скорость его составит 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°С до +3°С, а днем в Беларуси воздух прогреется до +8+14°С.

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