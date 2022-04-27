Украину пригласили на саммит G20

Украину пригласили на саммит G204
- 27.04.2022, 16:25
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Cаммит пройдет на острове Бали.
Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
Зеленский написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он поблагодарил индонезийского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в частности, за четкую позицию в ООН. Также президенты обсудили проблематику продовольственной безопасности.
«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», – добавил Зеленский.
Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.