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Украину пригласили на саммит G20

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  • 27.04.2022, 16:25
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Украину пригласили на саммит G20

Cаммит пройдет на острове Бали.

Украина получила приглашение на саммит Большой двадцатки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Зеленский написал, что провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Он поблагодарил индонезийского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины – в частности, за четкую позицию в ООН. Также президенты обсудили проблематику продовольственной безопасности.

«Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20», – добавил Зеленский.

Саммит G20 запланирован на 15-16 ноября 2022 года. В этом году его принимает Индонезия, саммит пройдет на острове Бали.

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