Крупнейший профсоюз Германии требует немедленно освободить белорусских профсоюзных активистов 1 27.04.2022, 16:45

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Письмо председателя профсоюза IGBCE направлено послу Беларуси в ФРГ.

Один из крупнейших профсоюзов Германии IGBCE, объединяющий работников горнодобывающей, химической и энергетической промышленности, потребовал немедленно освободить задержанных в Беларуси профсоюзных активистов. Письмо председателя профсоюза Михаэля Василиадиса об этом направлено послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко и опубликовано на сайте организации.

– Возмутительно как белорусские власти пытаются разгромить профсоюзы в тени украинской войны. Наши коллеги из независимых профсоюзов Беларуси впечатляющим образом пытались представлять интересы рабочих при тоталитарном режиме.

Также на сайте организации размещена петиция с призывом освободить лидеров белорусских независимых профсоюзов, в которой их задержание названо "самой массовой атакой на профсоюзы в Европе в этом столетии". Ее на данный момент подписало около 6 тысяч человек.

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