Starlink Илона Маска зарегистрировал свое представительство в Украине 4 27.04.2022, 16:54

Компания занимается предоставлением услуг спутникового интернета.

Американская компания SpaceX официально зарегистрировала представительство проекта Starlink в Украине. Он занимается предоставлением услуг спутникового интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только зарегистрировано в Украине", - отметил он.

Отметим, в условиях полномасштабного российского вторжения основатель SpaceX Илон Маск откликнулся на просьбу украинских властей, в результате чего Украина получила сотни комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Это помогло обеспечить стабильной связью объекты критической инфраструктуры.

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