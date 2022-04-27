Польша заявила о полной независимости от газа из РФ

Польша заявила о полной независимости от газа из РФ4
- 27.04.2022, 17:05
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Об этом сообщил премьер Польши.
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.
Об этом сообщается в Twitter канцелярии премьера.
Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне «Газпром» прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.
«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства.
Ранее Польша предложила дополнительно обложить налогами энергоносители из РФ. Это, по мнению польских чиновников, будет стимулировать Евросоюз полностью отказаться от российских нефти и газа.