Польша заявила о полной независимости от газа из РФ 4 27.04.2022, 17:05

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Об этом сообщил премьер Польши.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России.

Об этом сообщается в Twitter канцелярии премьера.

Моравецкий констатировал завершение эры зависимости Польши от РФ. Накануне «Газпром» прекратил поставки газа вопреки действующему контракту.

«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства.

Ранее Польша предложила дополнительно обложить налогами энергоносители из РФ. Это, по мнению польских чиновников, будет стимулировать Евросоюз полностью отказаться от российских нефти и газа.

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