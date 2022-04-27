ЦАР узаконила биткоин как платежное средство 27.04.2022, 17:25

Центральноафриканская Республика – одна из беднейших стран мира.

Центральноафриканская Республика узаконила биткоин как платежное средство наравне с центральноафриканским франком, сообщил глава администрации президента страны Обед Намсио. ЦАР стала второй страной мира, принявшей такое решение, после Сальвадора, сообщило агентство AFP.

Национальный парламент ЦАР принял закон об использовании криптовалюты в понедельник, 25 апреля, и президент Фостен-Аршанж Туадера подписал его.

"Этот шаг делает Центральноафриканскую Республику одной из самых смелых и дальновидных стран мира", – говорится в заявлении президентской администрации.

ЦАР – одна из беднейших стран мира.

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