Санду анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности Молдовы 18 27.04.2022, 17:30

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Майя Санду

Молдова остро ощущает последствия отсутствия инвестиций в армию.

Вооруженные силы Молдовы за 30 лет недостаточного инвестирования пришли в упадок. Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила 27 апреля на церемонии по случаю 30-летия со дня образования Генерального штаба Национальной армии и Дню государственного флага страны, сообщает ее пресс-служба.

Санду заявила о необходимости инвестирования в военную инфраструктуры Молдовы. Сейчас стране "как никогда" нужна современная армия, способная ответить на вызовы времени, сказала она.

Как пишет издание NewsMaker, Санду назвала это "инвестицией в безопасность и защиту" Молдовы. По ее словам, за последние 30 лет молдавская армия осталась без оснащения и военной техники, и теперь страна "остро ощущает последствия".

"Сильная и хорошо оснащенная армия дает стране свободу действий, уверенность в себе и стратегический выбор. Сейчас, когда прямо на границе идет война, мы это прекрасно понимаем", – сказала она и анонсировала модернизацию вооруженных сил страны.

По мнению Санду, Молдова "должна перенять опыт других нейтральных государств по укреплению вооруженных сил".

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