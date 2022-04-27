Беларусь вводит обязательную дезинфекцию транспорта при въезде в страну 15 27.04.2022, 17:54

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Еще один вариант заработать денег на границе?

Беларусь вводит обязательную дезинфекцию транспорта на границе. Был подписан соответствующий указ. Делается это "в целях снижения риска ввоза на территорию страны возбудителей опасных инфекций и бактерий", сообщает сайт euroradio.fm.

С июля 2021-го в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе проводился эксперимент. Там была обязательная дезинфекция транспортных средств. Ей подлежали автобусы, легковые и грузовые автомобили (с внешней стороны). Всего процедуру прошло более 60 тысяч транспортных средств.

Государственная ветеринарная служба исследовала пробы, взятые до проведения дезинфекции. Выяснилось, что часть из них показала положительный результат на наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка. По итогам эксперимента собиралась межведомственная рабочая группа при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, которая "приняла решение распространить полученный опыт на все пункты пропуска на границах Беларуси". Вот такое объяснение. А на деле — еще один вариант заработать денег на границе.

Организацией, которая будет оказывать услуги по обязательной дезинфекции, назначено ООО "Белглобалгарант". Оплата будет производиться путем приобретения контрольной марки в Белгосстрахе и Беларусбанке — в пунктах пропуска через государственную границу.

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