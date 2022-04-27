Музыканты из разных стран мира спели «Червону калину» 5 27.04.2022, 18:31

2,290

Видеофакт.

Музыканты из разных стран мира записали видео с исполнением украинской песни «Ой, у лузі червона калина», которая стала особенно популярной после полномасштабного вторжения России в Украину. Видео с песней опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

«Послушайте! Невероятная «Червона калина» уже звучит по всему миру. Украинские герои прославили нашу землю на века», - написал он.

В записи видео приняли участие музыканты из Малайзии, Эстонии, Канады, Индии, ЮАР, Бразилии, США, Польши и других стран.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».