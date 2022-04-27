Музыканты из разных стран мира спели «Червону калину»5
- 27.04.2022, 18:31
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Видеофакт.
Музыканты из разных стран мира записали видео с исполнением украинской песни «Ой, у лузі червона калина», которая стала особенно популярной после полномасштабного вторжения России в Украину. Видео с песней опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
«Послушайте! Невероятная «Червона калина» уже звучит по всему миру. Украинские герои прославили нашу землю на века», - написал он.
В записи видео приняли участие музыканты из Малайзии, Эстонии, Канады, Индии, ЮАР, Бразилии, США, Польши и других стран.