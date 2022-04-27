«Авиакомпания Гродно» ушла в минус 1 27.04.2022, 19:03

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Она сработала в 2021 году с чистым убытком в 91 тысяч рублей.

ОАО «Авиакомпания Гродно» (госдоля — 100%) сработала в 2021 году с чистым убытком в 91 тыс. рублей. Годом ранее была прибыль 36 тыс.

Выручка уменьшилась с 1,17 млн до 864 тыс. рублей, сообщает OL.

Компания существует с 1945 года. Ранее в основном занималась авиационными химработами в сельском хозяйстве. В наши дни основной профиль — грузоперевозки. Парк состоит из самолетов Ан-32, Ан-30, Ан-12 и Ан-2.

В 2021 году в районе Иркутска во время одного из грузовых рейсов разбился самолет компании Ан-12. Этот борт был произведен в 1968 году и ранее принадлежал военной авиации.

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