В «Евроопте» второй день не работают бонусные карты 2 27.04.2022, 19:18

Сеть сообщила, что причины устраняются специалистами.

Во вторник и среду, 26 и 27 апреля, в «Еврооптах» Слуцка не работают бонусные карты. С обычными платежными картами проблем нет.

Как объяснили «Кур’еру» на «горячей линии» торговой сети «Евроопт», сбой произошел по техническим причинам. «Сейчас эти причины устраняются специалистами. Когда они будут устранены, пока информации нет. Мы приносим извинения за причинённые неудобства», — сказала оператор «горячей линии» нашему корреспонденту в 14.57.

Также представитель сети сказала, что бонусные карты не работают не только в Слуцке, но и в «Еврооптах» других населенных пунктов Беларуси.

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