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Министр обороны Украины предупредил о тяжелых неделях противостояния с РФ

  • 27.04.2022, 19:36
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Министр обороны Украины предупредил о тяжелых неделях противостояния с РФ
Алексей Резников

Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал к устойчивости и единству в ближайшие недели войны против России, накопившей силы для масштабного наступления на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на запись министра в Facebook.

Резников после успешного саммита на авиабазе "Рамштайн" призвал к сдержанным ожиданиям. В ближайшие несколько недель ситуация будет оставаться сложной.

"Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас", – отметил министр.

По его словам, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти. Тем не менее, в ближайшие дни украинцам понадобятся полная стойкость и чрезвычайное единство.

"Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов", – заявил Резников.

Министр предположил, что на пути к победе Украина еще столкнется с разрушениями и болезненными жертвами. Но украинцы обязаны выдержать эти испытания. "И мы выдержим!" – резюмировал глава Минобороны.

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