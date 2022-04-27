Россия вводит пошлины на импорт цветов из Беларуси11
- 27.04.2022, 20:05
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Нововведение в среду анонсировала спикер Совета Федерации РФ Матвиенко.
Россия вводит пошлины на импорт цветов из Беларуси. В Москве надеются, что российский федеральный бюджет получит дополнительные 2,5 млрд рублей в год. Нововведение в среду анонсировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Весна — женщины ждут цветы, — цитирует слова Матвиенко ТАСС. — Мы прошли полпути. Благодарю Министерство финансов и сельского хозяйства. Что сделали? Ввели, наконец, пошлины на цветы из Беларуси".
Спикер призвала чиновников отдать эти дополнительные деньги на поддержку российских цветоводов.
Год назад в России писали о теневом белорусском бизнесе, который приносит его владельцам $300 млн ежегодно. Речь шла в том числе и о контрабанде цветов из нашей страны. Отмечалось, что с 2018 года Беларусь была основным поставщиком цветов в РФ (50% импорта). Основными реэкспортерами цветов из Беларуси на тот момент являлись структуры, подконтрольные бизнесменам, близким к властям страны.
Проблемой реэкспорта цветов из Беларуси в Россию встревожились на самом высоком уровне в Москве в начале весны этого года. Ситуацию решено было оперативно "стабилизировать". Этого требовала та же Валентина Матвиенко.