Россия вводит пошлины на импорт цветов из Беларуси 11 27.04.2022, 20:05

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Нововведение в среду анонсировала спикер Совета Федерации РФ Матвиенко.

Россия вводит пошлины на импорт цветов из Беларуси. В Москве надеются, что российский федеральный бюджет получит дополнительные 2,5 млрд рублей в год. Нововведение в среду анонсировала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Весна — женщины ждут цветы, — цитирует слова Матвиенко ТАСС. — Мы прошли полпути. Благодарю Министерство финансов и сельского хозяйства. Что сделали? Ввели, наконец, пошлины на цветы из Беларуси".

Спикер призвала чиновников отдать эти дополнительные деньги на поддержку российских цветоводов.

Год назад в России писали о теневом белорусском бизнесе, который приносит его владельцам $300 млн ежегодно. Речь шла в том числе и о контрабанде цветов из нашей страны. Отмечалось, что с 2018 года Беларусь была основным поставщиком цветов в РФ (50% импорта). Основными реэкспортерами цветов из Беларуси на тот момент являлись структуры, подконтрольные бизнесменам, близким к властям страны.

Проблемой реэкспорта цветов из Беларуси в Россию встревожились на самом высоком уровне в Москве в начале весны этого года. Ситуацию решено было оперативно "стабилизировать". Этого требовала та же Валентина Матвиенко.

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