Латвийский спортсмен Путинс решил сменить фамилию из-за Путина

Латвийский спортсмен Путинс решил сменить фамилию из-за Путина2
- 27.04.2022, 20:15
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Бывший саночник назвал действия России преступлением.
Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить фамилию из-за военного вторжения России в Украину по приказу президента РФ Владимира Путина, передает Delfi Sports.
"Остались формальности. Обязан был сделать это, потому что не хочу, чтобы в будущем мое имя или имена моих детей ассоциировались с военным преступником.
Произошла оккупация. Россия вторглась в Украину, а это большое преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо развязывать войну в Европе сегодня", - сказал спортсмен.
27-летний Кристенс Путинс завершил карьеру после сезона-2019/20. В Facebook он подписан как Кристенс Роди.